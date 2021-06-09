Байден скасував укази Трампа про заборону TikTok і WeChat

Президент Сполучених Штатів Джо Байден скасував указ попередника Дональда Трампа про заборону на роботу соціальних мереж TikTok і WeChat на території США.

Про це інформує пресслужба Білого дому.

"Відкликаються наступні укази: указ від 6 серпня 2020 року "Про протидію загрозі з боку TikTok", указ від 6 серпня 2020 року "Про протидію загрозі з боку WeChat", указ від 5 січня 2021 року "Про протидію загрозі з боку додатків та іншого програмного забезпечення, розробленого або контрольованого китайськими компаніями", - йдеться в документі.

Проте окрема перевірка TikTok продовжиться.

У Білому домі вважають, що деякі країни, включаючи Китай, хочуть "використовувати цифрові технології і дані американців способами, які представляють ризики для національної безпеки, просуваючи авторитарний контроль".

WeChat розроблена китайською компанією Tencent. Власник TikTok - китайська компанія ByteDance Technology.

Нагадаємо, що у вересні 2020 року американський суд заблокував заборону Трампа на завантаження TikTok.

PRportal

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