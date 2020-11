Байден став 46 президентом США - ЗМІ

У Сполучених Штатах Америки 3 листопада відбулися чергові президентські вибори 2020 року. За результатами від колегій виборників у 44 штатах й окрузі Колумбія, демократ Джозеф Байден максимально близький до перемоги. Не дочекавшись офіційних результатів, американські ЗМІ вже заявили про його перемогу.

Після завершення голосування колегії виборників до ночі проголосували в 41 штаті й у Колумбії. Вже після ночі (в Україні це ввечері 4 листопада) колегія проголосувала в штаті Мен, а згодом і у Вісконсині. Проти ночі 5 листопада стало відомо і про результати виборів у штаті Мічиган, який називали одним із ключових, як повідомляє "Голос Америки".

Про перемогу Джозефа Байдена повідомляє The Associated Press and Edison Research.

AP також заявило, що кандидат від демократів здобув перемогу в Арізоні й Пенсильванії. Це дало йому 31 необхідний для перемоги голос. "Голос Америки" тим часом заявив про перемогу лише в Пенсильванії, але й цього достатньо - 273 голоси.

У США результати виборів визначають не за кількістю голосів, які віддали за кандидата виборці, а за результатами голосування колегії виборників. Традиційно вони всі голоси віддають за того кандидата, який виграв у штаті.

Кожен виборник має один голос, а їхня кількість у кожному штаті розраховується за коефіцієнтом кількості населення в регіоні. Ця кількість коливається між 3 і 55 голосами.

Таким чином перемогу на виборах здобуває той кандидат, який отримає більш як 50% голосів виборників - 270 і більше.

14 грудня - колегії виборників збираються в столицях власних штатів, щоб офіційно проголосувати за кандидата в президенти,

6 січня 2021 року - Сенат проводить підрахунок голосів,

20 січня 2021 року - інавгурація новообраного президента США.

У США 3 листопада відбулося офіційне голосування на виборах президента. У всіх штатах уже закрилися виборчі дільниці. Джо Байден заявив, що вірить у власну перемогу. Дональд Трамп також впевнений у перемозі, зокрема у ключових штатах, попри те, що всіх офіційних результатів голосування ще немає. Чинний президент також заявив про можливі фальсифікації. Загалом ситуація у країні після виборів стабільна, однак протести пройшли у Сіетлі, Вашингтоні, Портленді та деяких інших містах.