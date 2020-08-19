Байден став офіційним кандидатом у президенти США від Демократичної партії

За нього проголосували делегації американських штатів. Вони представили результати попередніх виборів, які відбулися в них і на яких Байден набрав більшість голосів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Проголосувати пропонували за двох кандидатів: за Джо Байдена або сенатора від штату Вермонт Берні Сандерса.

Байден подякував за надану йому довіру.

Офіційно про те, хто став кандидатом у президенти, буде оголошено в четвер, коли Байден прийме пропозицію балотуватися на пост глави держави.

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Від Республіканської партії на виборах у листопаді йому протистоятиме чинний президент США Дональд Трамп.

Президентські вибори в США призначені на 3 листопада.

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