Байден став офіційним кандидатом у президенти США від Демократичної партії

За нього проголосували делегації американських штатів. Вони представили результати попередніх виборів, які відбулися в них і на яких Байден набрав більшість голосів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Проголосувати пропонували за двох кандидатів: за Джо Байдена або сенатора від штату Вермонт Берні Сандерса.
Байден подякував за надану йому довіру.
Офіційно про те, хто став кандидатом у президенти, буде оголошено в четвер, коли Байден прийме пропозицію балотуватися на пост глави держави.
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Від Республіканської партії на виборах у листопаді йому протистоятиме чинний президент США Дональд Трамп.
Президентські вибори в США призначені на 3 листопада.
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