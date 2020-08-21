Байден офіційно погодився стати кандидатом у президенти

Колишній віцепрезидент США Джо Байден прийняв пропозицію Демократичної партії балотуватися на посаду президента.

Він закликав американців об'єднатися, аби подолати "епоху темряви в Америці". Байден заявив про згоду під час віртуального з'їзду партії, трансляція якого велася на його сторінці в Twitter.

"Для мене велика честь прийняти цю номінацію в президенти США. Настав час для нас усіх об'єднатися. Об'єднавшись, ми зможемо та обов'язково подолаємо цю епоху темряви в Америці, - сказав Байден.

Він пообіцяв бути "союзником світла, а не темряви".

"Дайте людям світло - і вони знайдуть свій шлях. Нинішній президент занурював Америку в темряву протягом вже довгого часу. Занадто багато агресії, жаху, поділу. Тут і зараз я даю вам слово: якщо ви довірите мені бути президентом, я буду отримувати з нас тільки хороше, а не погане, я буду союзником світла, а не темряви", - заявив Байден.

Демократична партія затвердила Байдена як свого єдиного кандидата на виборах глави держави напередодні, 19 серпня. Рішення було схвалене на загальнонаціональному з'їзді в Мілуокі, штат Вісконсин.

На виборах 3 листопада 2020 року Байден боротиметься за посаду президента США з чинним главою держави Дональдом Трампом, який представляє Республіканську партію.

Також нагадаємо, The Economist прогнозував, що на виборах президента США Джо Байден може перемогти чинного президента Дональда Трампа з ймовірністю 91%.

