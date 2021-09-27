Байден у прямому ефірі отримав третю дозу вакцини проти COVID-19

Президент США Джо Байден у понеділок отримав так звану бустерну - третю дозу вакцини проти коронавірусу.

"Я маю намір отримати свою бустерну дозу прямо тут", - заявив він журналістам у Білому домі.

Потім медпрацівник, роботу якої американське телебачення показувало в прямому ефірі, засукала рукав президенту США і зробила йому укол, поки він відповідав на питання журналістів.

Байден зазначив, що "бустерні дози важливі, і нам важливо, щоб якомога більше людей вакцинувалось".

"Будь ласка, вчиніть правильно. Отримайте дозу. Це може врятувати ваше життя і життя тих, хто навколо вас. Це легко і безкоштовно", - заявив він.

У вересні американське Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) схвалило введення бустерної дози вакцини Pfizer людям старше 65 років, а також особам з високим ризиком важких захворювань, що перебувають в умовах підвищеного впливу вірусу.

Бустерна доза має вводитися, принаймні, через шість місяців після введення другої дози вакцини Pfizer.