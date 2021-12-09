Байден відкрив саміт за демократію

Лідер США Джо Байден у четвер, 9 грудня, відкрив дводенний віртуальний саміт за демократію, на який запрошено 110 країн, включаючи Україну, але без РФ, Туреччини та Китаю.

"Ці збори я замислював давно з однієї простої причини. Перед лицем постійних викликів демократії, що турбують нас, і загальним правам людини по всьому світу демократія потребує тих, хто її відстоюватиме", - заявив глава Білого дому.

Він додав, що у США добре знають, яких зусиль потребує зміцнення демократичних інституцій. Байден також розкритикував деяких світових "автократів" і закликав до консенсусу та співпраці.

Зазначається, пише РИА Новости, що на саміті будуть розглянуті три теми - захист від авторитаризму, боротьба з корупцією та просування прав людини.

Другий саміт, уже очний, планується провести у 2022 році.

Нагадаємо, під час саміту Вашингтон готується оголосити санкції проти українських корумпованих осіб.

До цього повідомлялося, що Росія негативно ставиться до саміту за демократію. Як заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, США намагаються приватизувати "демократію".