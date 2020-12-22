Байден вакцинувався від COVID у прямому ефірі (відео)

Обраний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вакцинувався від коронавірусної інфекції. Процес вакцинування, як і планувалося, транслювався наживо.

Відео трансляції публікує телеканал ABC News.

На ньому майбутній глава Білого дому, якому, до речі, вже 78 років, отримав вакцину від коронавірусу, яка була розроблена фармацевтичними компаніями Pfizer та BioNTech.

Щеплення Байдену зробили в одній із лікарень штату Делавер.

"Я роблю це, щоб люди бачили, що це безпечно і були готовими, коли прийде їхня черга. Немає про що турбуватися, - заявив політик.

Нагадаємо, минулого тижня обраний президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що не збирається робити щеплення від коронавірусу одним із перших в країні: перед ним свою дозу вакцини отримали люди із групи ризику.



