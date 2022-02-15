Байден виступить із промовою щодо України

Президент США Джо Байден планує у вівторок виступити з промовою щодо ситуації навколо України.

Про це йдеться у його графіку на 15 лютого, який розповсюдив Білий дім серед представників ЗМІ, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Президент озвучить короткі зауваження стосовно останнього розвитку подій щодо Росії й України",- зазначається в повідомленні.

При цьому підкреслюється, що Байден підтвердить готовність США до дипломатії високого рівня в тісній координації із союзниками, "спираючись на численні дипломатичні виходи, які ми, наші союзники та партнери запропонували Росії впродовж останніх місяців".

Виступ президента США запланований на 15.30 (22.30 за Києвом), повідомили в Білому домі.