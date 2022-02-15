Байден виступив із заявою щодо ескалації навколо Україні

Росія повідомила про відведення військ від кордону з Україною, але аналітики США це не підтверджують і не виключають можливості вторгнення в Україну .

Про це президент США Джо Байден повідомив у відеозверненні у зв'язку з кризою на кордоні України та Росії.

Байден нагадав, що від самого початку (ескалації - ред.), він заявляв, що Сполучені Штати готові до будь-якого розвитку подій.

"Ми готові вести дипломатичну роботу з РФ, а також реагувати рішуче на вторгнення Росії в Україну. Протягом кількох тижнів адміністрація Білого дому разом з партнерами проводять дипломатичні зусилля. Цього тижня я також говорив з президентом Путіним і дав йому зрозуміти, що ми готові продовжувати дипломатичні переговори заради того, щоб досягти взаєморозуміння між нашими країнами і знизити рівень стурбованості, який існує, якщо він не побажає просуватися цим шляхом. Мова йде про безпеку. Його і нашу. Путін і я домовилися, що ми будемо продовжувати дипломатичні зусилля. Вчора російський уряд повідомив про це офіційно", — заявив Байден.

Президент США зазначив, що його країна та союзники не будуть відмовлятися від своїх принципів: кожна країна має право на суверенність, цілісність території, має право вибору вектору розвитку.

"Міністр оборони Росії повідомив, що деякі російські військові залишають свої позиції біля кордону і відходять до місць постійної дислокації. Ми це перевіряємо, але насправді наші аналітики це не підтверджують. Сили РФ зберігають позиції загрожуючи Україні. 150 тисяч військових залишаються вздовж кордону України, у тому числі на території Білорусі. Вторгнення, ми вважаємо, може відбутися. Тому я запропонував нашим громадянам залишити територію України і ми перенесли посольство США з Києва до Львова", — наголосив Байден.

Він також зауважив, що США не являються загрозою для Росії, Україна — не являється загрозою для РФ: "Ми не маємо планів розміщувати ракетне озброєння в Україні. Російський народ не є мішенню для нас. Громадянам РФ я хочу сказати: ви не є нашим ворогом і я не думаю, що ви б бажали вести кровопролитну війну з Україною. Звернімося до історії. Ми думаємо про наші родини. 77 років тому ми боролися пліч-о-пліч під час Другої Світової війни. Це була війна у якій ми брали участь за необхідністю. Але зараз, якщо Росія нападе на Україну — це буде війна за нашим власним вибором".

UA: Суспільне Новини

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