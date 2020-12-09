Байден висунув Ллойда Остіна на посаду глави Пентагону

Переможець президентських виборів у США демократ Джо Байден офіційно оголосив про висунення екскомандувача Центральним командуванням США генерала у відставці Ллойда Остіна на посаду нового міністра оборони країни.

Про це Байден оголосив у розгорнутій публікації, яка вийшла у вівторок на сайті видання The Atlantic, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні я прошу Ллойда Остіна ще раз виконати місію для Сполучених Штатів Америки - цього разу на посаді глави Міністерства оборони. Я знаю, що він прекрасно справиться з цим завданням", - підкреслив Байден.

Таким чином, якщо Остін пройде всі необхідні процедури для затвердження на посаді, він стане першим темношкірим американцем на чолі оборонного відомства.

Джо Байден продовжує формувати новий кабінет, який може офіційно розпочати виконання обов'язків лише після інавгурації нового президента, призначеної на 20 січня 2021 року. Більшість призначень на чолі міністерств і відомств в уряді США потребує процедури затвердження в Сенаті. Це стосується і посади міністра оборони.