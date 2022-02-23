Байден ввів санкції проти "Північного потоку-2"

За словами президента США, санкції щодо компанії Nord Stream 2 AG, яка відповідала за будівництво "ПП-2", є кроком у відповідь на дії Росії в Україні.

Президент США Джо Байден сьогодні, 23 лютого, заявив про введення жорсткіших санкцій проти газопроводу "Північний потік-2". Вони стосуються компанії Nord Stream 2 AG та її керівників, що відповідали за будівництво газопроводу. Відповідну заяву американського президента опублікували на сайті Білого дому.

За словами Байдена, Сполучені Штати координували зусилля для зупинки ПП-2 разом із німецькою стороною з моменту, коли Росія розпочала розгортання своїх військ на кордоні з Україною.

"Вчора, після подальших тісних консультацій між нашими урядами, Німеччина оголосила, що вона призупинить сертифікацію трубопроводу. Сьогодні я доручив своїй адміністрації запровадити санкції проти компанії Nord Stream 2 AG та її корпоративних керівників", - заявив Байден.

Глава Білого дому повідомив, що ці кроки є дзеркальною відповіддю Заходу на дії Росії в Україні, і надалі, якщо Кремль не піде на деескалацію, Вашингтон зробить "рішучі подальші кроки" в бік посилення санкцій.

"Своїми діями президент Путін дав світу величезний стимул відмовитися від російського газу і перейти на інші види енергії", - зазначив президент США, подякувавши німецькому канцлеру Олафу Шольцу за тісне партнерство.

Нагадаємо, що канцлер Олаф Шольц доручив Міністерству економіки Німеччини звернутися до німецького регулятора із проханням призупинити сертифікацію "ПП-2". Міністерство має заново оцінити перспективи проєкту, а до цього газопровід "ПП-2" не запустять.

Віцеканцлер ФРН від партії "зелених" Роберт Габек 21 січня заявив, що якщо німецька влада визнає газопровід "ПП-2" вартістю $11 млрд не відповідним законам Євросоюзу, то Німеччина не виплачуватиме компенсацію Росії.