Байден закликав американських громадян залишити Україну

Президент США Джо Байден закликав американських громадян негайно покинути Україну і попередив про потенційний великий конфлікт із Москвою, якщо американські та російські війська вступлять у бій на українській території.

Про це пише "Голос Америки", цитуючи інтерв'ю Байден телеканалу NBC News.

"Американські громадяни повинні виїхати, повинні виїхати зараз... Ми маємо справу з однією з найбільших армій у світі. Це зовсім інша ситуація, і все може дуже швидко змінитись", - сказав президент США, маючи на увазі російські збройні сили.

Байден наголосив, що за жодних обставин не відправить американські війська в Україну, навіть для порятунку громадян США у разі російського вторгнення.

"Це [стало б] світовою війною. Коли американці і росіяни почнуть стріляти один в одного, ми опинимося в іншому світі", - попередив Байден.

Президент США також відкинув можливий сценарій порятунку американців в Україні за допомогою Пентагону, сказавши: "Як ви взагалі збираєтеся їх розшукувати?".

"Я сподіваюся, що якщо [Володимир Путін] мав дурість вплутатися в це, він досить розумний, щоб насправді не робити нічого, що могло б негативно вплинути на американських громадян", - зазначив Байден, додавши, що президент РФ про це знає.

Нагадаємо, радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може вторгнутися в Україну будь-коли. Раніше низка ЗМІ також повідомила, що Росія близька до завершення підготовки до потенційного вторгнення. Зокрема, йдеться, що війна може призвести до загибелі або поранення 50 тисяч мирних жителів.

Американські чиновники, на умовах анонімності, заявили, що згідно з розрахунками, Путін має намір почати вторгнення в найближчі тижні, хоча розміри та масштаби неточні. Вони підкреслили, що дипломатичне рішення залишається можливим.

Зі свого боку міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що ймовірність значної ескалації станом на сьогодні продовжує оцінюватись як низька.

Як повідомлялося, з 10 по 20 лютого в Білорусі проходять спільні з Росією військові навчання "Союзна рішучість". Російські військові та техніка почали з'їжджатися туди ще в січні. Росіяни з білорусами, за словами Олександра Лукашенка, будуть відпрацьовувати протистояння "силам Заходу і України". Територія навчань - південь Білорусі, тобто поблизу з українським кордоном, а також захід Білорусі - біля Польщі і Литви, які є членами НАТО. Кількість військових, які будуть задіяни, поки не відома.