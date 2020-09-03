Байден засудив Трампа за відсутність реакції на заяву Німеччини про отруєння Навального.

Кандидат в президенти США від Демократичної партії, колишній віцепрезидент США Джо Байден засудив Дональда Трампа за відсутність реакції на заяву Німеччини про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

"Кремль, без сумніву, вважає, що може діяти безкарно. Дональд Трамп відмовився протистояти Путіну, назвавши його" приголомшливою людиною ". Він нічого не сказав про повідомлення розвідки про те, що Путін призначив нагороду за голови американських солдатів в Афганістані. Він ще не засудив напад на пана Навального. його мовчання - це співучасть ", - йдеться в заяві Байдена, опублікованому на його сайті.

На його думку, спосіб нападу на політичного опонента не залишає сумнівів в тому, що відповідальність за "отруєння" Навального лежить на російській державі.

"Це ознака російського режиму, який настільки параноідален, що не бажає терпіти ніякої критики або інакомислення", - зазначив він.

"Як президент я буду робити те, що відмовляється робити Дональд Трамп: працювати з нашими союзниками і партнерами, щоб залучити режим Путіна до відповідальності за свої злочини", - пообіцяв Байден.

Європейський Союз і НАТО рішуче засуджують отруєння російського опозиціонера Олексія Навального і вимагають від Кремля проведення "повного і прозорого розслідування".

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив 2 вересня, що Росія повинна забезпечити розслідування замаху на Навального і притягнути винних до відповідальності.