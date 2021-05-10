Байден заявив про намір зустрітися з Путіним

Президент США Джозеф Байден підтвердив намір зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним, незважаючи на кібератаку на найбільшу трубопровідну компанію країни Colonial Pipeline.

Про це він заявив під час пресбрифінгу, який транслювався CNBC News.

"Я збираюся зустрітися з президентом Путіним", - сказав Байден.

Він зазначив, що поки не отримав від слідства доказів того, що до атаки на Colonial Pipeline була причетна Росія. Водночас він наголосив, що Кремль "несе певну відповідальність за те, щоб розібратися з цим", оскільки кіберзлочинці, ідентифіковані ФБР, базуються в Росії.

8 травня одна з найбільших компаній США Colonial Pipeline, яка займається транспортуванням нафтопереробної продукції, заявила, що стала жертвою кібератаки. У результаті компанія була змушена призупинити робо

ту бензинового трубопроводу та вивести деякі системи з мережі. У зв'язку з цим американська влада оголосила надзвичайний стан.

За даними ЗМІ, хакерську атаку на Colonial Pipeline здійснило кіберугруповання DarkSide, яке пов'язують з Росією.

10 травня у ФБР заявили, що за атакою на найбільшу трубопровідну компанію в США Colonial Pipeline стоїть злочинне угруповання DarkSide, яке, ймовірно, базується в Східній Європі або в Росії.

UA: Суспільне

https://suspilne.media