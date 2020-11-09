Байден заявив про необхідність введення в США обов'язкового маскового режиму

Кандидат в президенти США від демократів Джо Байден, визнаний лідерами ряду країн обраним президентом, найближчими днями закличе губернаторів і мерів головних міст ввести обов'язковий масковий режим, оскільки пандемія коронавірусу входить в критичну фазу. Про це NBC News повідомив старший радник Байдена.

Співрозмовник телеканалу зазначив, що в разі відмови губернаторів, Байден проситиме мерів ввести обов'язкове носіння масок, тому, що у багатьох штатах мери можуть самостійно визначати правила поведінки для громадян.

NBC News підкреслив, що масковий режим вже ввели приблизно у 20 штатах США.(…)

Команда Байдена також розглядає можливість введення обов'язкового використання засобів індивідуального захисту в федеральних установах. Крім цього, Байден вимагає від свого штабу розробити ряд законодавчих і виконавчих ініціатив по організації загальнонаціонального тестування. При цьому у демократів немає впевненості в тому, що їм вдасться провести законодавчі акти через парламент.

Байден планує створити штаб по боротьбі з пандемією COVID-19. В ході виборчої кампанії демократ часто критикував чинного президента Дональда Трампа за неможливість адекватно відповісти на виклики пандемії.