Байден заявив про ознаки готовності нападу РФ на Україну "в найближчі кілька днів"

Президент США Джо Байден вважає, що загроза російського вторгнення в Україну "дуже висока" і є ознаки того, що війська Російської Федерації готові напасти у найближчі кілька днів.

Про це повідомляють західні інформагентства.

На зустрічі із журналістами Байден заявив, що є "всі ознаки того, що вони (РФ - ред.) готові вирушити в Україну".

За його американського президента, "це може статися протягом найближчих кількох днів".

На прохання оцінити загрозу російського вторгнення Байден зазначив, що "вона дуже висока".

Президент США наголосив, що Росія досі не відвела війська від кордону з Україною. За словами Байдена, США мають підстави вважати, що РФ може провести операції під "чужим прапором".

Президент США стверджує, що дипломатичне вирішення цього питання все ще можливе, тому він попросив держсекретаря Ентоні Блінкена вирушити до ООН, де Блінкен "розкаже, що це за шлях".

Раніше сьогодні МЗС РФ оприлюднило відповіді для США щодо "гарантій безпеки" і допустило "військово-технічні" заходи в разі незгоди з ними.

Також у Путіна заявили, що ситуація біля кордонів з Україною "може спалахнути будь-якої миті".