Байден зустрівся з Тихановською в Білому домі

Президент США Джо Байден зустрівся з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською.

Про це Тихановська та Байден повідомили в Twitter.

У середу, 28 липня, в Білому домі відбулася зустріч американського лідера та очільниці білоруської опозиції.

"Для мене було честю зустрітися з Тихановською в Білому домі сьогодні вранці. США підтримують народ Білорусі в його прагненні до демократії і загальних прав людини", - написав Байден.

I was honored to meet with @Tsihanouskaya at the White House this morning. The United States stands with the people of Belarus in their quest for democracy and universal human rights. pic.twitter.com/SdR6w4IBNZ

- President Biden (@POTUS) July 28, 2021

Тихановська подякувала президентові США за "потужний знак солідарності з мільйонами безстрашних білорусів, які мирно борються за свою свободу".

Thank you, @POTUS, for a powerful sign of solidarity with millions of fearless Belarusians who are peacefully fighting for their freedom. Today, Belarus is on the frontline of the battle between democracy and autocracy. The world stands with us. Belarus will be a success story.

pic.twitter.com/uwmItljDUp

- Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) July 28, 2021

У своєму Telegram опозиціонерка повідомила, що під час зустрічі "закликала президента Байдена допомогти нам зробити Білорусь успішним прикладом ненасильницького переходу до демократії".

Напередодні Тихановська зустрілася з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Нагадаємо, в серпні 2020 року в Білорусі відбулися вибори президента. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Олександра Лукашенка, який обіймає посаду з 1994 року, нібито проголосували 80,1% виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську - 10,12%.

14 серпня, після оголошення результатів президентських виборів, опозиційна кандидатка Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради. Її мета - "забезпечення трансферу влади". 20 серпня у Білорусі через створення Координаційної ради прибічників опозиційного кандидата в президенти Світлани Тихановської відкрили справу про "захоплення влади".

Тихановська залишила країну. Перебувала, зокрема, в Литві. 2 березня Слідчий комітет Білорусі передав документи на екстрадицію опозиціонерки Світлани Тихановської. За версією слідчих вона причетна до підготовки плану захоплення будівель державних органів у Гомелі.

Також її оголошували в розшук за "заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь" через Інтернет. В березні Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу за підготовку акту тероризму проти Тихановської. Тихановська і Україна

В липні 2020 року голова білоруської опозиції Світлана Тихановська зіткнулася з критикою на свою адресу після того, як не відповіла на запитання щодо Криму. В інтерв'ю виданню "Медуза" Тихановська заявила: "Я розумію, що питання про Крим розколює суспільство. А мені не хотілося б необережними словами когось відштовхнути".

Згодом в інтерв'ю для Euroradio тоді ще кандидатка в президенти сказала: "Юридично Крим український, а фактично - російський".

Згодом литовські журналісти знову попросили політикиню висловити свою позицію щодо Криму, наголосивши, що литовці хотіли б знати її. Цього разу вона заявила, що раніше озвучена нею теза є такою, "яка прийнята в Білорусі".

У вересні журналісти поставили Тихановській запитання з приводу того, чи згодна вона з позицією іншої опозиціонерки, Вероніки Цепкало, яка заявила, що якби Путін зайняв позицію народу Білорусі, то став би для білорусів "національним героєм". Тихановська заявила, що абсолютно згодна з цим.

Раніше Кулеба заявляв, що українська сторона готова вести діалог з білоруською опозицією, але вона має визначитися зі своєю позицією щодо російської агресії проти України.

Віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков також заявляв, що білоруська опозиція має визначитися з позицією щодо Криму та Донбасу.

Тихановська планувала візит до України в листопаді. Цей візит досі не відбувся.

#Буквы 2021.07.29 00:02

https://bykvu.com