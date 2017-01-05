Банки Франции отказались кредитовать президентскую кампанию Марин Ле Пен

Ле Пен, руководитель "Национального фронта" Франции, хочет стать президентом, но ей не хватает средств, а банки собственной страны отказались ее кредитовать.

"Все французские банки отказываются кредитовать мою президентскую кампанию, невзирая на то, что они ничем не рискуют, ведь мы уверены в том, что сможем набрать больше чем 5%, таким образом, мы видим, что это политическое решение", - сообщила ультраправый политик.

По утверждению Ле Пен, на текущий момент для избирательной кампании ей не хватает 6 млн. евро. Об этом она сказала в интервью французскому каналу BFMTV. "Я подала заявки в европейские банки, английские, американские и русские".

Об этом она сообщила в интервью французскому каналу BFMTV, сообщает Deutsche Welle. По ее словам, странам, входящим в еврозону, следует ввести систему валютной корзины ЭКЮ, которая существовала в ЕС до введения евро. Ле Пен также выделила, что в случае ее победы на президентских выборах, внешний долг Франции будет пересчитан в новейшей валюте.