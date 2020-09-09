Батько Колесникової: моя дочка заарештована і перебуває в СІЗО

Про це TUT.BY повідомив батько Марії Олександр Колесников.

"Керівник слідчої групи головного слідчого управління СК Василюк подзвонив мені й повідомив, що вона заарештована. Запропонував привезти передачу", - сказав Колесников.

Вранці 7 вересня невідомі люди в центрі Мінська посадили Марію Колесникову в мікроавтобус із написом "Зв'язок" і повезли в невідомому напрямку. Також на зв'язок перестали виходити представники Координаційної ради Антон Родненков і Іван Кравцов. Пізніше стало відомо, що у квартирі Івана Кравцова співробітники ДФР КГК провели обшук.

Увечері родичі Марії Колесникової подали в міліцію заяву про її зникнення. У міліції заяву прийняли.