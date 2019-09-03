Беларусь "наглухо" закрыла границу с Украиной - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынуждена "наглухо" закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего "потока оружия".

Об этом он заявил в Минске на международной конференции по борьбе с терроризмом, сообщает БЕЛТА.

"Со своими братьями, близкими людьми полностью закрыть границу (речь о белорусско-украинской границе). Наглухо. Еще больше, чем с Североатлантическим блоком, который для нас с давних времен якобы казался врагом номер один. А сегодня со своими людьми закрыли границу наглухо. Потому что хлынул поток оружия", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что там, где оружие в руках у обычных людей, - нужно ждать терроризма. Читайте также: Лукашенко не может ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского

"Там, где оружие в руках у обычных людей, и особенно у националистически настроенных, - жди терроризма. И спокойная Беларусь, не дай бог, может пожинать эти плоды. И получить то, для чего у нас нет вроде бы оснований", - заявил Лукашенко.