Беларусь не признает паспортов "Л / ДНР", - белорусские пограничники

Признание Россией документов жителей ОРДЛО не вносит никаких корректив в работу белорусского пограничного ведомства, въехать в Беларусь по таким документам, как и раньше, невозможно.

Это не вносит никаких корректив в работу белорусской пограничной службы. Если мы такого человека встретим у себя на границе, данный человек через границу пропущено не будет, если у него будут отсутствовать документы, дающие право пересечения госграницы республики Беларусь. Въехать сейчас граждане по этим документам (документами "ДНР / ЛНР" - ред.) в республику Беларусь на границе с Украиной, Евросоюзом не могут. Также будет нарушением законодательства и въезд их через российско-белорусский участок границы " , - сообщил в понедельник официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский, передает " Интерфакс-Запад ".

Хотя последнее, по его словам, это больше компетенция министерства внутренних дел.

"Это вопрос больше к министерству внутренних дел, поскольку пограничников у нас на российском направлении нет. Порядок пребывания и соблюдения правил пребывания иностранными гражданами на территории Республики Беларусь - исключительно компетенция министерства внутренних дел" , - добавил собеседник агентства.

Напомним, 18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании документов , выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающих на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины. Таким образом, Россия фактически признала паспорта так называемых самоназванных "ЛНР" и "ДНР".

Президент Украины Петр Порошенко назвал признание Россией паспортов так называемых "ДНР" и "ЛНР" очередным доказательством российской оккупации и нарушением международного права .