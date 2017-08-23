Беларусь пригласила Украину наблюдать за военными учениями "Запад-2017"

Министерство обороны Беларуси предложило Украине и еще нескольким государствам направить наблюдателей на совместные российско-белорусские учения "Запад-2017", которые должны пройти на белорусской территории 14-20 сентября.

Как говорится в сообщении, приглашены наблюдатели из семи стран: Украины, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Швеции и Норвегии.

По сообщению министерства, приглашение направлено соответствии с так называемым Венским документом 2011 года, который требует уведомлять другую сторону о учениях с участием более 9 тысяч человек и обеспечивать обязательную инспекцию другой стороны при учениях с участием более 13 тысяч человек. Россия и Беларусь заявляют, что в нынешних учениях примет участие 12 700 военнослужащих.

Страны-соседи Беларуси, среди них государства Балтии и Украина, беспокоятся, что Россия может использовать учения "Запад-2017" для агрессивного развития своего военного присутствия в регионе, на восточном фланге НАТО и превратить Беларусь в плацдарм для возможного наступления на Украину. В частности, по оценкам правительства Литвы, Москва может привлечь к этим учениям значительно больше своих войск, чем заявлено, - возможно, до ста тысяч. Россия отрицает такие планы.