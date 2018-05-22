Беларусь просит ЕС отменить все санкции против нее

В МИД Беларуси заявили, что что позитивное сотрудничество за последние несколько лет принесло гораздо больше положительных результатов, чем предыдущие два десятилетия санкций.

Беларусь призывает ЕС отменить ограничительные меры, которые еще остаются. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на встрече с послами по особым поручениям стран-членов ЕС по делам Восточного партнерства, сообщает во вторник, 22 мая, TUT.by.

"Мы сожалеем, что в феврале Евросоюз продлил ограничительные меры в отношении Беларуси, которые уже давно потеряли какое-то рациональное объяснение. В связи с этим мы продолжаем призывать Евросоюз снять ограничительные меры, которые остаются", - сказал министр.

Владимир Макей подчеркнул, что позитивное сотрудничество за последние несколько лет принесло гораздо больше положительных результатов, чем предыдущие два десятилетия санкций.

В качестве шага по снятию остальных ограничительных мер он отметил исключение спортивного оружия с оружейного эмбарго. Глава МИД также приветствовал намерения ЕС расширять отношения с Беларусью и поставить их на структурированную основу.

Напомним, 23 февраля Евросоюз продлил на год оружейное эмбарго в отношении Белоруссии и санкции в отношении четырех чиновников, которых Брюссель подозревает в причастности к громким исчезновениям 1999-2000 годов.