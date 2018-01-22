Беларусь усиливает охрану границы с Украиной и прибалтийскими странами

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил решение об усилении охраны государственной границы Беларуси в 2018 году. В частности, в решении указано об выставление новых подразделений погранслужбы на украинском и прибалтийском направлениях.

Как пишет "БЕЛТА", решение про охрану госграницы принято в связи с сохраняющимся в ЕС миграционным кризисом, а также повышением уровня террористической опасности в странах Западной Европы, а также "сохранение высокого риска контрабандного перемещения в Беларусь оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и иных средств террора".

Приоритетными задачами органов пограничной службы Беларуси определены предупреждение нелегального проникновения в Беларусь террористов, экстремистов, а также перемещения оружия, контрабандных грузов и иных товаров; борьба с нелегальной миграцией и наркотрафиком; наращивание инфраструктуры на границе и приграничной территории.

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Напомним, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости в течение 2018 нужно урегулировать разногласия с российской стороной в пограничной сфере. По материалам: Белта /