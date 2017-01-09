Беларусь вводит безвизовый режим со странами Евросоюза и США

Решение вступит в силу через месяц после официального опубликования.

Документом устанавливается безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более 5 суток Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан.

"Документом устанавливается безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более 5 суток при въезде через пункт пропуска через государственную границу Национальный аэропорт Минск для граждан 80 государств. Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства", - сообщает пресс- служба главы государства.

Новые правила охватывают также такую категорию, как неграждане Латвии и лица без гражданства Эстонии.

"Документ направлен на активизацию путешествий бизнесменов, туристов, частных лиц, имеющих общегражданские паспорта, и не будет распространяться на иностранцев, осуществляющих официальные поездки: дипломатические, служебные, специальные и иные приравненные к ним паспорта во внимание приниматься не будут", - продолжили там.

В пресс-службе отметили, что для въезда в безвизовом режиме необходимо иметь при себе действительный паспорт или иной заменяющий его документ для выезда за границу, денежные средства (на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем двум базовым величинам = Br46), медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тыс. евро, действующий в Белоруссии.

Кроме того, безвизовый режим не будет действовать для иностранцев, приезжающих в Белоруссию с официальными визитами.

Указ вступит в силу через месяц после официального опубликования.

Ранее Лукашенко подписал указ о развитии Беларуси на ближайшие пять лет. В частности, Беларусь готовится вступить в ВТО до 2020 года. По материалам: Интерфакс

