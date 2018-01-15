Бельгия подняла истребители для перехвата двух российских самолетов

Два бельгийских истребителя F-16 были подняты в понедельник утром для сопровождения двух российских бомбардировщиков над акваторией Северного моря.

Об этом сообщает бельгийское издание Le Soir со ссылкой на военный источник.

Согласно сообщению, бельгийские истребители приблизились к российским Ту- 160. Больше информации не приводится.

Бельгия с прошлого четверга отвечает за безопасность воздушного пространства стран Бенилюкса, эту миссию по очереди выполняют бельгийские и голландские военно-воздушные силы.

Британское Минобороны в понедельник сообщило о вылете двух британских истребителей с шотландской авиабазы Лоссимут для перехвата двух российских бомбардировщиков. По данным Минобороны, два российских бомбардировщика Ту- 160 были перехвачены над Северным морем между Данией и Нидерландами.

Как отмечается, в последние годы истребители стран НАТО часто перехватывают и сопровождают российские самолеты. Об этом сообщает "Европейская правда".