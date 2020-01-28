Белковский: Думаю, грядет еще одна волна зачистки руководства "ДНР" и "ЛНР".

Москва, скорее всего, проведет "зачистку" лидеров боевиков "ДНР" и "ЛНР", так как они не хотят реинтегрироваться в состав Украины. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил российский политолог Станислав Белковский.

24 января президент РФ Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера РФ Дмитрия Козака заместителем главы своей администрации. По данным российских СМИ, он будет курировать украинское направление вместо советника Путина Владислава Суркова.

"Козак не пришел на смену Суркову. У Козака гораздо больше полномочий. Он занят рядом спецпроектов, одним из которых является реинтеграция отдельных районов Донецкой и Луганской областей в состав Украины. А Сурков отвечал за коммуникацию с лидерами самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", с начальниками вооруженных формирований. Но говорить им о реинтеграции нельзя, поскольку они, как бы ни зависели от Москвы политически, имеют собственные представления. Они не собираются никуда реинтегрироваться. Поэтому, думаю, грядет еще одна волна зачистки руководства "ДНР" и "ЛНР". Наверное, именно поэтому [главарь "ДНР"] Денис Пушилин - основная креатура Суркова - ушел в бессрочный отпуск. И кстати, не стоит забывать о [нардепе от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Викторе] Медведчуке, который никогда не любил Суркова. Для него Минские соглашения и вообще ОРДЛО - это особая тема. Наверное, Медведчук даже больше повлиял на отставку Суркова, чем Козак", - отметил Белковский.

По его словам, Сурков не является влиятельным чиновником.

"Я допускаю, что совсем Суркова Путин не уберет. Пока указ не подписан, Сурков может оставаться советником президента по неопределенному кругу вопросов. Также он может уйти из Кремля и стать вице-президентом какой-то крупной корпорации. Например, "Роснефти". Но политическая судьба Суркова была решена еще в конце 2011 года. При президентстве Дмитрия Медведева он сделал ставку на его второй срок. Но на пост главы государства вернулся Путин, и карьера Суркова как кремлевского куратора внутренней политики была закончена. В 2013 году он вернулся в Кремль, на пост помощника Путина. Причем существенную роль в этом сыграл [глава Чечни Рамзан] Кадыров, который тепло относится к Суркову. Но действительно влиятельным чиновником Сурков так больше и не стал", - сказал собеседник.

Он подчеркнул, что во многом развитие ситуации на Донбассе зависит от президента Украины Владимира Зеленского.

"Сейчас надо готовить концепцию "Минска-3". Это должны делать все - и Козак, и Зеленский. Передача контроля над границей должна произойти до выборов в ОРДЛО и предоставления "особого статуса" отдельным районам Донецкой и Луганской областей. В таком случае перед передачей границы с России должны быть частично сняты санкции. Я не вижу другого аргумента, который заставил бы Путина пойти на такие уступки и поменять порядок действий, перейдя от "Минска-2" к "Минску-3". Это будет решаться на переговорах. Возможно, Путин встретится с президентами США и Франции в Москве 9 мая. И до этой даты российский президент будет пытаться совершить концептуальный прорыв. Но тут много зависит от Украины и позиции Зеленского. И если прорыва не произойдет, значит, будут откладывать. Им уже не привыкать. К сценарию замороженного конфликта приднестровского образца Путин готов", - резюмировал Белковский.

Сурков работает помощником президента России с сентября 2013 года. Он входил в состав российской делегации на переговорах в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе, которые прошли в Париже 9 декабря 2019 года.

25 января директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют приближенным к Суркову, заявил, что тот уходит с госслужбы "в связи со сменой курса на украинском направлении".

Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов отметил, что смена Кремлем куратора украинского направления с Владислава Суркова на бывшего вице-премьер- министра РФ Дмитрия Козака может означать, что оккупированный Донбасс вернут Украине "инфицированным" российскими интересами.

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, Сурков пока продолжает заниматься вопросами Украины.