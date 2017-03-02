Bellingcat опубликовала новые данные о роли Дубинского ("Хмурого") в деле о сбитом рейсе MH17

В документе говорится, что после публикации первой части появились однозначные подтверждения личности офицера разведки боевиков "Хмурого", который, как считают авторы доклада, "был ключевым организатором" переброски "Бука", сбившего рейс MH17

Сергей Дубинский, позывной "Хмурый" - предполагаемый виновный в крушении MH17

Международная независимая расследовательская группа Bellingcat опубликовала новый доклад о человеке, который, по ее данным, отвечал за доставку в Донецкую область ракетного комплекса "Бук", из которого предположительно был сбит малайзийский "Боинг" MH17.Речь идет об отставном российском офицере, известном под позывным Хмурый. В предыдущем докладе Bellingcat утверждалось, что под этим позывным скрывается человек, родившийся в Донецке, прошедший Афганистан и по крайней мере до 2014 года служивший в российском ГРУ.

Он категорически отрицает причастность к уничтожению пассажирского лайнера.

В новом докладе говорится, что некоторые телефонные разговоры Хмурого были перехвачены и опубликованы Службой безопасности Украины (СБУ). В СБУ этого человека называли заместителем Игоря Стрелкова по разведке.

В этих разговорах с Хмурым согласовывают место, где нужно разместить ракетную установку "Бук", прибывшую в Донецкую область вместе с экипажем. При этом в из записей не становится однозначно ясно, была ли она привезена из России.

В последующих разговорах Хмурый руководит переброской комплекса под поселок Первомайское, а в последней, пятой записи, сделанной 17 июля, утверждает, что с ее помощью удалось сбить украинский штурмовик Су-25.

На самом деле Украина в тот день не потеряла ни одного самолета.

Единственным самолетом, разбившимся в зоне военного конфликта, стал гражданский лайнер авиакомпании Malaysian Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

Напомним, Bellingcat 15 февраля опубликовала доклад, посвященный вероятному организатору перевозки на Донбасс комплекса "Бук", который сбил пассажирский Boeing 777 летом 2014 года. В отчете утверждается, что этим вопросом занимался отставной офицер Главного разведывательного управления РФ Сергей Дубинский (позывной Хмурый).

В Нидерландах 28 сентября провели брифинг по результатам расследования авиакатастрофы самолета рейса MH17 "Малайзийских авиалиний".

Журналистам сообщили, что самолет был сбит из российского "Бука", который уже на следующий день после трагедии - 18 июля - был в России. Выстрел был осуществлен с поля возле Первомайского (недалеко от Тореза и Снежного).

Сообщалось, что у следствия есть около 100 фамилий людей, которые могут быть причастны к транспортировке или использованию в Украине именно этой установки.