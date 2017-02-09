Белый дом назвал состав правительства Трампа

Пресс-служба Белого дома опубликовала список из 24 человек, которые займут ключевые должности в правительстве президента США Дональда Трамп
Несколько человек уже прошли процедуру утверждения на должностях, другим же это только предстоит, информирует "ДС".
В списке названы следующие лица:
Вице-президент - Майкл Пенс
Госсекретарь - Рекс Тиллерсон
Министр финансов - Стивен Мнучин
Глава Пентагона - Джеймс Маттис
Министр юстиции, генеральный прокурор - Джефф Сешнс
Министр внутренних дел - Райан Зинке
Министр сельского хозяйства - Сонни Пердью
Министр торговли - Уилбур Росс
Министр труда - Эндрю Паздер
Министр здравоохранения и социальных служб - Томас Прайс
Министр жилищного строительства и городского развития - Бенджамин Карсон
Министр транспорта - Элен Чао
Министр энергетики Ричард Перри
Министр образования - Бетси Девос
Министр по делам ветеранов - Дэвид Шалкин
Министр национальной безопасности - Джон Келли
Начальник аппарата сотрудников Белого дома - Райнс Прибес
Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер
Директор национальной разведки - Дэниэл Коутс
Постоянный представитель США при ООН - Никки Хейли
Директор Административно-бюджетного управления Белого дома - Мик Малвейни
Директор ЦРУ - Майк Помпео
Глава Федерального агентства по охране окружающей среды - Скотт Прюитт
Руководитель Управления по делам малого и среднего бизнеса - Линда Макмеон