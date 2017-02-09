Белый дом назвал состав правительства Трампа

Пресс-служба Белого дома опубликовала список из 24 человек, которые займут ключевые должности в правительстве президента США Дональда Трамп

Несколько человек уже прошли процедуру утверждения на должностях, другим же это только предстоит, информирует "ДС".

В списке названы следующие лица:

Вице-президент - Майкл Пенс

Госсекретарь - Рекс Тиллерсон

Министр финансов - Стивен Мнучин

Глава Пентагона - Джеймс Маттис

Министр юстиции, генеральный прокурор - Джефф Сешнс

Министр внутренних дел - Райан Зинке

Министр сельского хозяйства - Сонни Пердью

Министр торговли - Уилбур Росс

Министр труда - Эндрю Паздер

Министр здравоохранения и социальных служб - Томас Прайс

Министр жилищного строительства и городского развития - Бенджамин Карсон

Министр транспорта - Элен Чао

Министр энергетики Ричард Перри

Министр образования - Бетси Девос

Министр по делам ветеранов - Дэвид Шалкин

Министр национальной безопасности - Джон Келли

Начальник аппарата сотрудников Белого дома - Райнс Прибес

Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер

Директор национальной разведки - Дэниэл Коутс

Постоянный представитель США при ООН - Никки Хейли

Директор Административно-бюджетного управления Белого дома - Мик Малвейни

Директор ЦРУ - Майк Помпео

Глава Федерального агентства по охране окружающей среды - Скотт Прюитт

Руководитель Управления по делам малого и среднего бизнеса - Линда Макмеон

