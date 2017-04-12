Белый дом обвинил Россию в причастности к сокрытию химической атаки в Сирии

Россия и Сирия пытались ввести мировое сообщество в заблуждение с помощью кампании по дезинформации, говорят в Белом доме.

Российские власти причастны к сокрытию последствий химической атаки в сирийской провинции Идлиб, говорится в рассекреченном докладе Белого дома.

Как передает ВВС, по данным американской разведки и других источников, правительственная армия Сирии сбросила бомбы с зарином на своих соотечественников.

Белый дом считает, что Россия и Сирия пытались ввести мировое сообщество в заблуждение с помощью кампании по дезинформации.

"Москва распространяет многочисленные, противоречащие друг другу заявления, чтобы запутать мировое сообщество", - говорится в докладе.

При этом в докладе не содержится ответ на вопрос, знала ли Россия о химической атаке в провинции Идлиб заранее.

Часть доклада посвящена опровержению данных России о том, что самолеты в Идлибе бомбили склады боеприпасов, принадлежащие "террористам". В документе содержатся ссылки на видео и изображения со спутников, где видно, что бомбы сбрасываются на дорогу, а не на здания.

Как сообщал УНИАН, нападение с вероятным применением химического оружия произошло утром 4 апреля. По данным свидетелей, ядовитый газ над городом Хан Шейхун распылили военные самолеты, которые принадлежат воздушным силам РФ и Сирии. Жертвами удара стали около 90 человек, среди погибших были дети. Сирия тогда отрицала использование химического оружия.

7 апреля Соединенные Штаты Америки нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии в ответ на предполагаемую атаку с использованием химического оружия на город, который удерживают повстанцы.

Пентагон заявил, что были выпущены 59 крылатых ракеты "Томагавк".

Удар США стал ответом на химическую атаку, ответственным за которую на Западе считают президента Сирии Башара Асада.

Россия в ответ обвинила США в "потворствовании" международному терроризму.