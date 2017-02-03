Белый дом объявил о пересмотре политики в отношении Кубы

Администрация президента Дональда Трампа полностью пересматривает политику США в отношении Кубы.

Об этом рассказал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает Русская служба Би-Би-Си.

Теперь основное внимание будет уделено политике Кубы в отношении прав человека. Других подробностей пока нет.

В 2015 году США ослабили торговое эмбарго против Кубы, отменив ограничения на поездки и разрешив открытие на Кубе представительств компаний.

Перед этим США и Куба восстановили отношения после более чем полувекового перерыва. США вновь открыли свое посольство в Гаване в августе 2015 года, спустя месяц после того как Куба вновь открыла свое посольство в Вашингтоне.