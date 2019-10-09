Белый дом официально отказался сотрудничать в деле об импичменте Трампу

Три комитета Палаты представителей под руководством Демократической партии проводят расследование по делу импичмента президенту США Дональду Трампу

Об этом сообщает BBC.

В администрации президента США назвали процесс импичмента "безосновательным" и "конституционно недействительным".

Ответ Белого дома последовал после того, как администрация Трампа запретила послу США Гордону Сондленду в ЕС свидетельствовать в Конгрессе в рамках расследования об импичменте президенту.

"Расследование пытается выяснить, не придержал ли президент помощь Украине, чтобы подтолкнуть ее к расследованию Джо Байдена, который баллотируется на пост президента от демократов", - пояснили в BBC.