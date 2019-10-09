Белый дом официально отказался сотрудничать в деле об импичменте Трампу

Три комитета Палаты представителей под руководством Демократической партии проводят расследование по делу импичмента президенту США Дональду Трампу
Об этом сообщает BBC.
В администрации президента США назвали процесс импичмента "безосновательным" и "конституционно недействительным".
Ответ Белого дома последовал после того, как администрация Трампа запретила послу США Гордону Сондленду в ЕС свидетельствовать в Конгрессе в рамках расследования об импичменте президенту.
"Расследование пытается выяснить, не придержал ли президент помощь Украине, чтобы подтолкнуть ее к расследованию Джо Байдена, который баллотируется на пост президента от демократов", - пояснили в BBC.
- СМИ распространили информацию, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп мог требовать от украинского коллеги открыть расследование против сына экс-вице-президента США Джо Байдена. Демократ Джо Байден намерен участвовать в президентских выборах и сейчас является главным конкурентом Трампа.
- Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани во время выступления в эфире CNN признал, что требовал от властей Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.
- В Конгрессе объявили о запуске импичмента Трампу.
- Белый Дом опубликовал стенограмму: Трамп не давил на Зеленского относительно семьи Джо Байдена - своего потенциального соперника на президентских выборах в 2020 году.
- 26 сентября обнародовали отчет спецслужащего о разговоре президентов.