Белый дом ответил Путину на слова о подрыве легитимности Трампа

Белый дом не пытался подорвать легитимность избранного президента США Дональда Трампа. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, передает РИА Новости.

Один из журналистов спросил Эрнеста, что он может ответить на "обвинения Путина в адрес администрации Обамы в попытке делегитимизировать приходящую администрацию Трампа". Эрнест заявил, что это неправда.

"Конечно, это неправда", - сказал представитель Белого дома.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в США определенные силы хотят устроить "Майдан" в стране, чтобы подорвать легитимность избрания Дональда Трампа.