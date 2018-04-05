Белый дом пока не называет точной даты встречи Трампа с Меркель

После сообщения немецкой прессы о том, что федеральный канцлер Ангела Меркель планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом 27 апреля, в Белом доме подтвердили такие планы, однако не стали уточнять саму дату.

Соответствующее заявление озвучил в четверг во время встречи с журналистами заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли, сообщило информагентство AFP.

"Предстоящий визит планируется", - сообщает агентство отметил Гидли во время брифинга на борту номер один (президентского самолета). Вместе с тем, он добавил, что детали визита пока уточняются.

Как сообщал Укринформ, в четверг немецкое издание Bild проинформировало, что Ангела Меркель планирует встретиться с президентом Трампом 27 апреля. При этом издание сослалось на несколько источников. В то же время офис немецкого канцлера еще не прокомментировал эту новость.