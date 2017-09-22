Белый дом принял новые санкции против КНДР

США вводят санкции против граждан КНДР, чья деятельность приносит доход властям Северной Кореи.

Указ президента США Дональда Трампа о расширении санкций против КНДР появился на сайте Белого дома и был распространен пресс-службой администрации.

В частности, министр финансов США по согласованию с госсекретарем может вводить санкции против "...граждан Северной Кореи, включая северокорейских граждан, которые участвуют в коммерческой деятельности, приносящей доход правительству Северной Кореи или Трудовой партии Кореи".

США также будут вводить санкции против строительных, энергетических, финансовых, рыболовных и других проектов, связанных с КНДР.

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Кроме того, речь идет о санкциях в отношении лиц, "владеющих, контролирующих и действующих в любых портах в КНДР, включая морские порты, аэропорты или наземные транспортные узлы, через которые осуществляется въезд".

Указ разрешил блокировать подконтрольные Соединенным Штатам счета, связанные с любыми гражданами КНДР.

Все средства, которые находятся в США или в будущем поступят в США, окажутся под контролем лиц в США и происходят или предназначаются иностранному банковскому счету, который, по определению министра финансов, принадлежит или контролируется северокорейцем... блокируются, с ними запрещены любые сделки по переводу, оплате, снятию средств и прочее, - говорится в тексте указа.

США вводят запрет на прием в своих портах и аэропортах судов и самолетов, которые за последние 180 дней посетили КНДР. В документе отмечается, что эти меры распространяются на самолеты и суда, принадлежащие иностранным гражданам. Кроме того, оговаривается, что такие ограничения распространяются на суда, которые перегружали грузы с судов, заходивших в порты КНДР.

В свою очередь официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт прокомментировала указ президента Дональда Трампа о новом расширении санкций против КНДР.

По ее словам, США путем введения новых экономических санкций против КНДР хотят лишить ее денег на ракетно-ядерную программу.

Главный смысл - попытаться лишить денег Северную Корею, которые бы могли пойти на незаконную программу баллистических ракет и ядерную программу. Взять измором Северную Корею, так сказать, - заявила Науэрт в интервью телеканалу MSNBC.

Резолюция стала реакцией мирового сообщества на испытание властями КНДР водородной бомбы, которые прошли 3 сентября.

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