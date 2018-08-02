Белый дом: призыв Трампа прекратить российское расследование - не приказ

Президент США Дональд Трамп не давал распоряжений генпрокурору Джеффу Сешнсу о прекращении расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США, заявила в среду представитель Белого дома Сара Сандерс.

Как сообщает Голос Америки, на брифинге Сандерс заявила, что адресованный Сешнсу твит Трампа - не распоряжение, а мнение президента.

Ранее в среду Трамп призвал Сешнса прекратить федеральное уголовное расследование о сговоре между предвыборным штабом Трампа и Россией.

После серии твитов с критикой в адрес расследования спецпрокурора Мюллера Трамп написал: "Это ужасная ситуация, и генеральный прокурор Джефф Сешнс должен положить конец этой сфабрикованной охоте на ведьм немедленно, прежде чем это еще больше запятнает нашу страну. У Боба Мюллера явный конфликт интересов, а его 17 разгневанных демократов, которые делают за него грязную работу, позорят США!"

В другом твите Трамп назвал "фальшивкой" суд над бывшим главой его предвыборного штаба Полом Манафортом. Манафорта обвиняют в сокрытии миллионов долларов, заработанных лоббистской деятельностью в интересах тогдашнего президента Украины Виктора Януковича задолго до его работы в предвыборном штабе Трампа.

"Пол Манафорт работал на Рональда Рейгана, Боба Доула и многих других видных и уважаемых политиков, - написал Трамп. - На меня он работал очень недолго. Почему правительство не сообщило мне, что в его отношении ведется расследование? Эти старые обвинения не имеют никакого отношения к сговору. Фальшивка!"

Генпрокурор Сешнс пока никак не отреагировал на призыв Трампа закрыть расследования. Год назад Сешнс отверг призывы Трампа возобновить контроль над расследованием, от которого генпрокурор отстранился из-за собственных контактов с российским послом.

Спецслужбы США с января 2017 года расследуют дело о возможном вмешательстве России в выборы президента в октябре 2016 года, подозревая, что у команды Трампа есть связи с официальной Москвой.

17 мая 2017 года американское министерство юстиции поручило расследование экс-директору ФБР Роберту Мюллеру, назначив его на должность специального прокурора и главы этой комиссии. Перед ней поставили две задачи: оценить степень вмешательства России в выборы президента США, а также расследовать возможные договоренности между Кремлем и Трампом (либо любыми лицами, представляющими его штаб).