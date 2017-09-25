Белый дом: США не объявляли войну, но продолжат давить на Пхеньян

Белый дом назвал "абсурдом" утверждения министра иностранных дел Северной Кореи о том, что Соединенные Штаты первыми объявили войну, и поэтому КНДР имеет право сбивать их бомбардировщики.

Это отметила во время брифинга в понедельник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Мы не объявляли войну Северной Корее. Честно говоря, эти утверждения являются абсурдом", - подчеркнула официальный представитель администрации президента США.

Комментируя угрозы со стороны официального Пхеньяна, она подчеркнула, что для любой страны никогда недопустимо сбивать самолеты другой страны, которые находятся над международными водами. Читайте также: Заявления Трампа по КНДР исчерпывают шансы на мир - экс-чиновник ЦРУ

"Наша цель остается неизменной - мы продолжаем искать пути мирной денуклеаризации Корейского полуострова. На этом мы сосредотачиваемся, максимально применяя как экономическое, так и дипломатическое давление", - подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Как сообщал Укринформ, в понедельник глава внешнеполитического ведомства Северной Кореи Ри Йонг Хо обвинил США в развязывании войны против КНДР.

"Весь мир должен четко помнить, что это США первые объявили войну нашей стране", - заявил он. Представитель режима добавил, что КНДР "имеет полное право принимать контрмеры", в том числе право сбивать стратегические бомбардировщики Соединенных Штатов, даже если они не находятся в воздушном пространстве Северной Кореи.