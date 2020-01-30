Белый дом выступает против публикации книги Джона Болтона

Белый дом выступает против публикации книги бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Представители Совета национальной безопасности сообщили Болтону, что в книге содержатся "совершенно секретные" детали, которые должны быть изъяты из рукописи.

"В рукописи содержится значительный объем засекреченной информации. Некоторые сведения даже относятся к категории "совершенно секретно". <...> Книга не может быть опубликована или обнародована иным образом без удаления засекреченной информации", - говорится в письме Белого дома.

Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что письмо не было "угрозой" бывшему советнику по национальной безопасности Болтону. Но защита президента Трампа в его судебном процессе по импичменту теперь находится под угрозой из-за откровений в книге.

Сообщается, что в рукописи содержатся слова президента Трампа, где он прямо говорит Болтону, что он откажется от военной помощи США Украине, чтобы надавить на Украину, и это поможет ему выиграть выборы в США в 2020 году.

Кроме того, высокопоставленные представители Республиканской партии сейчас всячески пытаются воспрепятствовать тому, чтобы Болтон свидетельствовал в Сенате по делу об импичменте Дональда Трампа.

Если Сенат проголосует за то, чтобы заслушать свидетельства Болтона, процесс может продлиться до февраля.

Напомним, в конце августа президент США Дональд Трамп поручил своей команде по вопросам национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине. Позднее программа военной помощи Украине, которая предусматривает выделение $391,5 млн для закупки вооружения и военной техники, была разблокирована. 19 сентября в Палате представителей Конгресса США приняли закон о выделении Украине военной помощи в размере 250 миллионов долларов.

Во время открытых слушаний в Конгрессе посол США в ЕС Гордон Сондленд заявил, что пытался выяснить причины задержки военной помощи, однако так и не получил "четкого ответа" и связал ее с требованиями американского лидера Дональда Трампа, которые касались расследования дела Burisma. Сондленд также подтвердил, что расследование "дела Байдена" выгодно для президента Дональда Трампа и являлось условием проведения личной встречи американского лидера с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

После этого осенью в Сенате инициировали процедуру импичмента Трампа.

Судебный процесс по делу об импичменте Трампа начался с колкостей и раздражений, так как адвокаты президента и члены палаты, которые также являются менеджерами в судебном процессе, принялись спорить по поводу правил, которые будут регулировать процесс.

22 января Сенат все же утвердил резолюцию определяющую порядок проведения процесса по импичменту президента США Дональда Трампа.

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