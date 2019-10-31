Белый дом заблокировал заявление Госдепа о захвате украинских моряков, - помощник Волкера

В ноябре 2018 года Белый дом заблокировал заявление Государственного департамента об осуждении захвата украинских моряков близ Керченского пролива

Об этом заявил бывший помощник специального представителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера Кристофер Андерсон, передает "ДС" со ссылкой на The Guardian.

"В то время как мои коллеги из Государственного департамента быстро подготовили заявление, в котором осуждали Россию за ее эскалацию, высшие должностные лица в Белом доме запретили ее обнародовать", - заявил Андерсон.

Он отметил, что ключевую роль в этом сыграл адвокат Трампа Рудольф Джулиани.

Напомним, 26 ноября 2018 года Верховная Рада в ответ на вооруженную агрессию России в районе Керченского пролива и захват украинских судов и их экипажей поддержала президентский законопроект о введении военного положения в 10 областях на 30 суток. Военное положение было введено с 26 ноября по 26 декабря.

Все захваченные пограничниками ФСБ РФ украинские моряки были арестованы, 3 декабря украинцам было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение границы РФ"). Захваченные российскими силовиками моряки и сотрудники СБУ признали себя военнопленными, потребовав соответствующего обращения.

25 апреля постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил требования Украины о временных мерах, которые должна предпринять Россия. В частности, суд обязал РФ немедленно освободить военнопленных моряков и позволить им вернуться в Украину. Также агрессор должен вернуть Украине три задержанных судна: "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу".

Россия обязана была выполнить решение трибунала до 25 июня. Тем не менее некоторые российские чиновники заявили, что решение Международного трибунала по морскому праву "исполнять не надо".

7 сентября между Украиной и Россией произошел обмен пленными в формате "35 на 35", в рамках которого были освобождены 24 украинских моряка. Позже на Банковой заявили о подготовке второго этапа обмена пленными и удерживаемыми лицами.