Берлін відкидає "політику" в призупиненні сертифікації Nord Stream 2

У Берліні відкидають припущення про політичні мотиви призупинення процесу сертифікації "Північного потоку-2".

Про це заявили в середу в Мінекономіки та енергетики ФРН, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Цей регуляторний акт не є політичним актом, це суто регуляторні питання", - запевнила речниця міністерства.

У відомстві зазначили, що Федеральне мережеве агентство є єдиним органом, який відповідає за даний процес. У ході перевірки регулятор дійшов висновку, що оператор, який потребує сертифікації "Північного потоку 2", має організувати свою роботу таким чином, щоб вона відповідала німецьким законам. "Ця умова має бути виконана", - підкреслила речниця міністерства на брифінгу.

Компанія Nord Stream 2 AG, що базується в Швейцарії, вирішила не переформатовувати існуючу компанію, а заснувати дочірню компанію згідно з німецьким законодавством лише для німецької частини лінії. Ця дочірня компанія має стати власником і експлуатувати німецьку ділянку газопроводу. Сама дочірня компанія повинна в такому випадку відповідати вимогам Закону про енергетику щодо незалежності оператора транспортної мережі, зазначають німецькі чиновники.

Щойно Федеральне мережеве агентство отримає всі необхідні йому документи (про анбандлінг), процес сертифікації буде продовжено в рамках означених строків - 4 місяці від моменту подачі заявки.

Напередодні німецький регулятор повідомив, що призупинив процес сертифікації Nord Stream 2 AG як незалежного оператора транспортної мережі. Після ретельного вивчення документів Федеральне мережеве агентство дійшло висновку, що сертифікація оператора лінії "Північний потік-2" можлива лише в тому випадку, якщо організація роботи оператора відповідатиме в юридичній формі німецькому законодавству, пояснили в агентстві. Там зазначили, що процес сертифікації залишатиметься призупиненим, доки не буде завершено передачу основних активів і людських ресурсів дочірньому підприємству, а Федеральне мережеве агентство зможе перевірити повноту щойно поданих документів дочірньої компанії як нового заявника.

Нещодавно до процесу сертифікації були допущені НАК "Нафтогаз України" та оператор української ГТС.

Будівництво "Північного потоку-2" завершили на початку вересня. Газопровід побудовано з РФ до Німеччини в обхід України дном Балтійського моря. Єдиним акціонером проєкту є Газпром.