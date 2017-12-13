Би-би-си: ФСБ не нашла в словах Ксении Собчак о Крыме призывов к сепаратизму

ФСБ проверила заявление телеведущей Ксении Собчак о том, что Крым принадлежит Украине, и не обнаружила в ее словах призывов к нарушению территориальной целостности. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на собеседника, знакомого с результатами лингвистической экспертизы. По его словам, экспертиза заняла чуть более месяца, официально о ее результатах ФСБ не сообщала.

Сотрудники ФСБ провели анализ фрагмента пресс-конференции телеведущей, где она заявила: «С точки зрения международного права, Крым — украинский. Точка. Дальше — давайте разговаривать». В России действует закон, предусматривающий уголовную ответственность за призывы к сепаратизму и нарушению территориальной целостности страны.

В штабе госпожи Собчак согласны с выводом ФСБ. «В ее словах действительно нет призывов, а просто констатируется факт о нарушении международных обязательств России»,— сообщила член штаба, профессор кафедры конституционного и административного права факультета права НИУ ВШЭ Елена Лукьянова.

Напомним, телеведущая назвала присоединение полуострова нарушением Будапештского меморандума — документа, который силами России, Великобритании и США защищал территориальную целостность Украины в обмен на отказ Киева от ядерного оружия. Владимир Путин в 2014 году заявлял, что документ потерял юридическую силу, поскольку на Украине произошел антиконституционный переворот, а соглашение было заключено с законным правительством.