Биатлонисты трех стран будут бойкотировать российский этап Кубка мира

Биатлонисты Норвегии, Великобритании и Чехии будут бойкотировать этап Кубка мира, который будет проходить в Тюмени.

Об этом говорится в совместном заявлении союзов биатлона трех стран, новость передает "Пресса Украины".

Глава Федерации биатлона Чехии Иржи Хамза заявил, что биатлонисты национальной сборной не намерены посещать этап Кубка мира, который запланирован в Тюмени в первой половине марта 2017 года.

В свою очередь генеральный секретарь союза биатлонистов Великобритании Марк Гудсон сообщил, что на последнем заседании руководство было единогласно принято решение о бойкоте российского этапа Кубка мира.

В Союзе биатлонистов Норвегии также заявили, что их спортсмены не поедут на этап Кубка мира, если Международный союз биатлонистов не отреагирует на скандал с российскими спортсменами, которые были пойманы на употреблении допинга.

"Сегодня Норвегия потребовала, чтобы IBU лишил Россию биатлонных соревнований и незамедлительно дисквалифицировал всех российских биатлонистов, упомянутых в докладе Макларена. Если этого не произойдет, Норвегия будет рассматривать бойкот соревнований в России", - говорится в заявлении Союза биатлонистов Норвегии.

Напомним, ранее сообщалось, что российский биатлонист Тимофей Лапшин изъявил желание принять украинские гражданство и выступать за национальную сборную Украины, однако в России ему запретили это делать.