Библиотека Конгресса официально сменила название города Kiev на Kyiv

Библиотека Конгресса США официально начала употреблять название Киев в украинской транслитерации.

Библиотека Конгресса США - крупнейшая библиотека мира - присоединилась к кампании, объявленной украинскими дипломатами по корректного написанию латиницей названия украинской столицы, сообщает Министерство иностранных дел Украины в Twitter.

"Друзья, только получил невероятные новости из Вашингтона! Библиотека Конгресса официально ввела использование названия нашей столицы как #Kyiv! Без сомнения, положительные превращение мирового масштаба нуждаются во времени, но шаг за шагом, мы дойдем к цели", - заявили в МИД.

Друзі, щойно отримали неймовірні новини з Вашингтону!

Бібліотека Конгресу офіційно запровадила використання назви нашої столиці як #Kyiv!

Без сумніву, позитивні перетворення світового масштабу потребують часу, але крок за кроком, ми дійдемо до мети!

Разом!pic.twitter.com/9RBICMGQHs- #CorrectUA ???????? (@CorrectUA) September 17, 2019

Как известно, в начале октября прошлого года МИД Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начало онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой обращались к иностранным медиа с целью корректировки правописания города (#KyivNotKiev).

Написание Kiev на Kyiv сменили лондонский аэропорт Лутон, аэропорт Варшава- Модлин, аэропорт им. Ференца Листа в Будапеште, а также международные аэропорты Таллинна и Афин.

Издания Associated Press, The Guardian и Observer также решили отказаться от употребления названия Kiev, заменив его на Kyiv. Исключение журналисты намерены делать только для котлеты по-киевски (chicken Kiev).

Информкампания #CorrectUA, инициированная Министерством иностранных дел Украины, стартовала в октябре 2018 года. МИД призывает иностранные и официальные учреждения и коммерческие компании отказаться от использования основанных на русской транскрипции названий украинских городов и перейти на корректные #Kyiv, #Odesa, #Kharkiv, #Lviv, #Zaporizhzhia и т.д. В рамках компании запущен флешмоб #KyivNotKiev.