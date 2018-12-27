Bild: Что стало с империей Ходорковского

Что стало с заклятым врагом Путина

В сентябре 2003 года вместе со своим деловым партнером был арестован глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский. "Слишком значимый, слишком богатый, слишком оппозиционный: по сомнительным обвинениям его привлекли к ответственности. Что стало с империей Ходорковского? Что стало с его кланом? Что стало с заклятым врагом Путина?", - задается вопросами немецкий таблоид Bild .

"В 2005 году в рамках показательного судебного процесса Ходорковскому, наконец, вынесли обвинительный приговор - его отправили в сибирскую тюрьму", - пишут журналисты Петер Тиде и Кристиан Книпс. "Гулаг", как называют ее авторы статьи.

"Его концерн разгромили и продали. Часть перешла государственному концерну "Газпром", большая часть - государственной "Роснефти".

"Ходорковский жил в нужде в гулаге - а другой человек извлекал из этого выгоду: это бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер. Осенью 2005 года он как раз уже не был канцлером, однако у его приятеля, президента России Владимира Путина, кое-что для него нашлось: сначала он привел его в "Газпром", а затем - в "Роснефть". Сегодня Шредер занимает пост председателя совета директоров "Роснефти", которая стала лидером рынка (с оборотом в 70 млрд евро) только благодаря покупке ЮКОС", - говорится в статье.

36-летняя Марина работала и в ЮКОСе, и в "Роснефти" в Самарской области. "ЮКОС как работодатель был лучше, они заботились о местных работниках, строили детские сады, школы и игровые площадки", - вспоминает женщина.

Валерий (имя изменено), работающий на Обошинском месторождении, показывает на нефтяные насосы и говорит: "Вот "Роснефть": техника древняя". "Ходорковский приезжал к нам - без предупреждения, на простой машине. Просто так, - рассказывает мужчина. - Спрашивал, как у нас дела, что получается, а что нет. Слушал, не был высокомерным. Сегодня руководство приезжает с телохранителями и на элитных машинах. Вопросы, которые нам разрешено задать, и ответы, которые мы должны давать, определяются заранее".

"Это как в советские времена: с тех пор как мы снова работаем на кремлевских людей, все работает на износ: и техника, и люди. До нас больше нет дела", - передает издание слова работника "Роснефти".

Петер Тиде и Кристиан Книпс