Bild: Загадочные смерти российских дипломатов

Менее чем "за пять последних месяцев ушли из жизни семь российских дипломатов, причем все, кроме одного, умерли за границей, вдали от родины: кто-то был застрелен, кто-то, согласно официальной версии, умер от инфаркта или от "скоротечной тяжелой" болезни. Даже спустя несколько месяцев часть обстоятельств не ясна, и это наводит на подозрения, что эта серия смертей не является случайностью", - пишет корреспондент немецкого таблоида Bild Дирк Мюллер-Тедеран.

Недавним и, пожалуй, самым известным случаем стала смерть 20 февраля в Нью-Йорке 64-летнего представителя России при ООН Виталия Чуркина, которого называли Мистер Нет, как утверждает корреспондент. Причиной смерти, согласно первому сообщению, стал инфаркт, но после вскрытия врачи заявили, что им необходимы дополнительные тесты, в том числе из-за подозрения в возможном отравлении. Бывшая посланница США при ООН Саманта Пауэр на днях написала в статье для немецкой газеты Die Welt, что Чуркин "защищал преступную интервенцию своего президента Путина на Украине и в Сирии". Но в то же время дипломат назвала его своим "хорошим другом" и написала, что она возлагала на него большие надежды в деле налаживания сотрудничества между США и Россией.

27 января 2017 года в индийском Нью-Дели от инфаркта умер посол России в Индии с 2009 года 67-летний Александр Кадакин. В местной прессе писали, что посол чувствовал себя "нехорошо" уже несколько недель. 9 января 2017 года в своей квартире сотрудником посольства мертвым был обнаружен российский консул в Афинах 55-летний Андрей Маланин. По данным греческой полиции, никаких следов взлома нет, и смерть наступила естественным путем, сообщает корреспондент.

Ранее, 26 декабря 2016 года, на сиденье черного автомобиля Lexus в Москве был обнаружен бывший высокопоставленный сотрудник КГБ Олег Еровинкин. По сообщениям СМИ, сначала следователи разрабатывали версию об убийстве, но позже сказали, что Еровинкин умер от инфаркта. Интересные деталь: он был важным сотрудником у Игоря Сечина, который до 2008 года был ближайшим советником Путина и замглавой президентской администрации, а сегодня занимает пост главы нефтяного концерна "Роснефть". Имя Еровинкина связывают также с бывшим британским агентом Кристофером Стилом - автором скандального досье о Дональде Трампе. В нем, по данным британской газеты Telegraph, несколько раз упоминается имя Сечина - как помощника.

19 декабря прошлого года во время фотовыставки в Анкаре турецкий полицейский застрелил в спину российского посла в Турции Андрея Карлова. При этом убийца выкрикивал исламистские лозунги про Сирию. В тот же день в своей московской квартире с огнестрельным ранением был найден российский дипломат Петр Польщиков, работавший на высокой должности в МИДе по южно-американскому направлению, говорится в статье.

Но, пожалуй, самой загадочной смертью стала смерть российского дипломата Сергея Кривова: он был найден без сознания на полу российского консульства в Нью-Йорке в день президентских выборов в США 8 ноября 2016 года. У Кривова была пробита голова, и он умер на месте еще до прибытия скорой помощи. Сначала была озвучена версия, будто бы дипломат упал с крыши, но позднее российское посольство изменило версию и заговорило об инфаркте. Как бы то ни было, но популярный американский веб сайт BuzzFeed пишет, что даже спустя три месяца после смерти патологоанатомы не уверены в истинной причине смерти дипломата. Кривов, добавляет автор, отвечал в посольстве за контр шпионаж.

И наконец, уже в начале марта умер Алекс Оронов, который, по информации инсайдеров, был еще одним "заговорщиком" в скандальном деле о возможных связях Дональда Трампа с Россией. По данным американского новостного портала Palmer Report, Оронов был организатором встречи, которая была связана с планами российского правительства по свержению украинского президента и требовала участия Дональда Трампа, передает Bild.

Все эти смерти - лишь случайные совпадения?



Дирк Мюллер-Тедеран