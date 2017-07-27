Билл Гейтс покинул первую строчку рейтинга богачей Forbes

По состоянию на 27 июля 2017 года богатейшим человеком в мире является создатель и гендиректор Amazon Джефф Безос.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real Time, которые обновляются в режиме реального времени.

Вторую строчку занимает основатель Microsoft Билл Гейтс.

По состоянию на 27 июля, Безос владеет 90,5 млрд долларов, что на 700 млн долларов больше, чем у Гейтса. Обогнать основателя Microsoft Безосу удалось благодаря росту котировок акций Amazon. Он владеет 16 процентами акций основанного им интернет-ресурса. 27 июля акции Amazon подорожали на 1,6 процента, увеличив состояние Безоса на 1,4 млрд долларов.

Этого оказалось достаточно, чтобы обойти Гейтса, которого в 2016 году на два дня сместил с первого места владелец бренда Zara Амансио Ортега. До этого Гейтс беспрерывно держался в лидерах рейтинга с 2013 года.

Рейтинг обновляется фактически ежечасно, поэтому неизвестно, как долго Безос будет удерживать первенство.