Билл Гейтс вложил $40 млн в создание "идеальной коровы"

28 января 2018, 19:49
 В мире Источник: 4-та Влада

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс вложил более 40 млн долларов в проект некоммерческой организации GALVmed по созданию "идеальной коровы", которая сможет давать в четыре раза больше молока, чем нынешние особи. Об этом сообщает Business Insider.

В сообщении говорится, что организация в Эдинбургском университете занимается генетическими исследованиями и созданием вакцин для домашнего скота.

В планах проекта объединение черт европейских и африканских особей в одной корове, чтобы получить высокую производительность и выносливость в условиях повышенных температур.

"Эффективность работы на каждый затраченный доллар здесь очень высока. Мы можем получить корову, которая при той же живучести будет производить в четыре раза больше молока", - заявил Гейтс.

Также отмечается, что ранее он предлагал создавать таких коров путем искусственного оплодотворения.

Источник: 4-та Влада
 
 
 