Блінкен обговорив з главами МЗС Франції і Німеччини загострення ситуації біля кордону України

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен провів два окремих телефонних розмови з міністрами закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріаном та Німеччини Гайко Маасом. У ході бесід вони обговорили нарощування російських військ на кордоні України.

Про це повідомляє прес-служба Держдепартаменту США.

Блінкен і Ле Дріан підтвердили незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Сторони обговорили необхідність того, щоб "Росія припинила свою небезпечну і безвідповідальну риторику", нарощування військової потужності в окупованому Криму і уздовж кордонів України, а також односторонні російські провокації уздовж лінії зіткнення на сході України.

У свою чергу Блінкен з Гайко Маасом підкреслили важливість підтримки України проти односторонніх провокацій Росії уздовж лінії зіткнення на Донбасі, в окупованому Криму і уздовж кордонів України.

При цьому вони підкреслили необхідність того, щоб Росія негайно припинила нарощування військової могутності і "підбурювання риторику".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США розглядають можливість відправки військових кораблів у Чорне море, щоб продемонструвати свою підтримку.

Пізніше стало відомо, що США проінформували Туреччину, що два військові кораблі пройдуть через турецькі протоки і будуть розміщені в Чорному морі до 4 травня.

Крім того, Білий дім підтримує тісні контакти зі своїми союзниками, Росією та країнами регіону у зв'язку з нарощуванням російських військ на кордоні України.