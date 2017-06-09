Bloomberg: Британию ожидает "подвешенный" парламент. Что будет теперь?

Шокирующий результат британских выборов вызвал множество вопросов о том, как дальше будет развиваться страна накануне переговоров по "брекситу". Они варьируются от будущего премьер-министра Терезы Мэй до того, каким будет отделение от Европейского союза. Вот некоторые из наиболее актуальных вопросов.

Об этом пишут Эмма Росс-Томас и Саймон Кеннеди в статье "Британию ожидает "подвешенный" парламент. Что будет теперь?", опубликованной на сайте Bloomberg.

1. Что такое "подвешенный" парламент?

Когда ни у одной партии нет большинства мест в Палате общин. Так произошло в 2010 году, когда консерваторы решили сформировать коалиционное правительство с либерал-демократами. Другой вариант - попытаться управлять меньшинством, опираясь на поддержку маленьких партий в законодательном процессе. Стоит напомнить, что нет четко определенного магического числа большинства. Общее количество мест составляет менее 650, поскольку спикеры и заместители не голосуют, а Шинн Фейн, получившие семь мест, бойкотируют парламент. Это сокращает количество, необходимое для рабочего большинства, до примерно 326 мест.

2. У кого есть достаточное количество для формирования правительства?

Если последние прогнозы верны, консерваторы могут создать рабочее большинство через союз с Демократической юнионистской партией (ДЮП) Северной Ирландии, которая выступает в поддержку "брексита", либо они могут управлять самостоятельно. Окончательные результаты появятся только после полудня в пятницу. Возглавляемому лейбористами правительству, даже в союзе с более мелкими партиями, все равно не хватит мест для формирования большинства.

3. Уйдет ли Мэй в отставку?

Мэй уже столкнулась с призывами уйти в отставку, хотя некоторые в ее партии говорят, что приоритетом должно быть сохранение стабильности. Она объявила о досрочных выборах раньше, чем нужно, и вся ее кампания была сосредоточена на ее личном лидерстве. Еще до дня выборов старшие тори были в ярости из-за проведенной кампании.

Консерваторы традиционно более беспощадны, чем Лейбористская партия, когда избавляются от неэффективных лидеров, и они меньше обращают внимания на внутрипартийную демократию при выборе замены.

4. Кто стал кандидатом на замену Мэй?

Популярность Эмбер Радд, министра внутренних дел, возросла во время кампании. Она поддерживала Мэй в ходе ключевых предвыборных дебатов и оказалась в центре внимания после двух терактов. Министр иностранных дел Борис Джонсон, один из самых популярных политиков Тори, был ключевой фигурой кампании в поддержку "брексита" в прошлом году, но не решился делать ставку на лидерство. Букмекеры сократили шансы Джонсона на пост премьер-министра, после появления данных экзитполов. Другие потенциальные кандидаты - это министр по вопросам "брексита" Дэвид Дэвис, министр финансов Филипп Хэммонд и министр обороны Майкл Фэллон.

5. Что это может означать для "брексита"?

Во-первых, это, скорее всего, задержит переговоры о разрыве, которые должны начаться через неделю. Это может также лишить ЕС знакомого партнера по переговорам, которого они ожидали в лице Мэй. Возможно, потребуется дополнительное планирование, что отнимет время, предусмотренное для заключения сделки до того, как Британия покинет блок в марте 2019 года.

Результат выборов может быть истолкован следующим правительством как призыв избирателей смягчить "брексит", что заставит его сделать больше для защиты доступа к единому рынку товаров и услуг. "Сегодня "жесткий брексит" отправился в мусорный ящик", - сказал бывший министр финансов Джордж Осборн.

Взгляды ДЮП Северной Ирландии могут сыграть свою роль, если консерваторы в конечном итоге будут зависеть от них при формировании большинства. ДЮП хотят "всеобъемлющее соглашение о свободной торговле и таможенный договор" и "границы без препятствий" с Ирландской Республикой.

Тем не менее, остается риск, что те члены парламента, которые стремились к самому сложному "брекситу", будут оказывать негативное влияние в правительстве, состоящем из крошечного большинства. Это отняло бы у Мэй или ее преемника возможности для заключения сделок с ЕС в обмен на торговое соглашение или переходное соглашение после "брексита".

6. Что это означает для сохранения единства Великобритании?

Согласно данным экзитпола, Шотландская национальная партия сдала позиции, потеряв более чем в два раза больше представителей, чем ожидалось. Тем не менее, у националистов по-прежнему будет явное большинство шотландских мест. Поэтому, хотя результат может подорвать их стремление к проведению второго референдума о независимости, они все же могут сыграть большую роль в Вестминстере. Они могут стать частью блока, противостоящего ослабленному консервативному правительству или поддерживающего новое правительство.

7. Что может попросить ДЮП в обмен на поддержку Тори?

Помимо того, что граница с Ирландией поднимется в списке приоритетов в переговорах по "брекситу", ДЮП может предъявлять другие требования к тори, в обмен на свои 10 голосов. Согласно программе, партия хочет увеличить расходы на оборону, уровень прожиточного минимума на национальном уровне, сократить счета за электроэнергию для домашних хозяйств и защитить пенсии.