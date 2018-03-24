Bloomberg: Дональд Трамп в понедельник может выслать из США российских дипломатов

Соединенные Штаты Америки в ближайший понедельник могут выдворить несколько российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией в связи с делом об отравлении российского экс-шпиона Сергея Скрипаля.

Как сообщает 24 марта информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, Дональд Трамп согласился со своими советниками, которые предложили ему выслать дипломатов.

Согласно сообщению, возможные шаги Вашингтона по реакции на дело Скрипаля Дональд Трамп обсуждал на совещании с участием посла США в России Джона Хантсмана, министров финансов, торговли, юстиции и обороны, а также представителей спецслужб.

США уже высылали группу российских дипломатов в декабре 2016 года, во времена президентства Барака Обамы. Тогда причиной такого шага стало вмешательство российских хакеров в выборы президента США.

Через несколько месяцев Москва потребовала от США существенно сократить штат своей дипломатической миссии в России.